Calcio | Serie A | Verona-Cremonese 2-0**

(Di lunedì 9 gennaio 2023), 9 gen. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 lanel posticipo della 17/a giornata diA, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere il match la doppietta di Lazovic, a segno al 9' e al 26'. In classifica i gialloblù salgono a quota 9 agganciando la Sampdoria al 18° posto, mentre i grigiorossi restano in ultima posizione con 7 punti.

