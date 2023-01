Calcio | Pastore riparte dal Qatar Sports Club | superate le visite mediche

Agenzia ANSA

Javierriparte dal Qatar dopo aver risolto il contratto con l'Elche. L'ex Palermo e Roma ha superato le visite mediche per il Qatar Sports Club di Doha. Il 'Flaco', classe 1989 e una carriera ...Nei giorni scorsi la risoluzione del contratto che lo legava agli spagnoli dell'Elche, oggi Javierha superato le visite mediche per un nuovo club e, nei prossimi mesi, giocherà in Qatar: il fantasista argentino, ex Palermo, PSG e Roma, proseguirà la propria carriera con la maglia del Qatar ... L'argentino Pastore giocherà nel Qatar Sports Club - Calcio ROMA - Nei giorni scorsi la risoluzione del contratto che lo legava agli spagnoli dell'Elche, oggi Javier Pastore ha superato le visite mediche per un nuovo club e, nei prossimi mesi, giocherà in Qata ...Javier Pastore riparte dal Qatar: superate le visite mediche col QSC. Ecco la nuova avventura del Flaco ex Roma e Palermo ...