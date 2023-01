Calcio | Nizza | esonerato il tecnico Favre

RSI.ch Informazione

Madrid- LIGUE 1 13:00 Lille - Troyes 15:00 Angers - Clermont 15:00 Montpellier - Nantes 15:00 Reims -15:00 Toulouse - Brest 17:05 Monaco - Ajaccio 20:45 Rennes - PSG- ...finita anche la seconda avventura di Lucien Favre alla guida del. Al 65enne stato dato il benservito nella giornata di luned dopo la clamorosa eliminazione in Coppa di Francia contro il Puy, compagine di terza ... Si separano le strade di Favre e Nizza Lucien Favre non è più l'allenatore del Nizza. L'esonero è stato annunciato dalla squadra francese. Al suo posto, ad interim, ...Nizza, 9 gen. – (Adnkronos) – Lucien Favre non è più l’allenatore del Nizza. A comunicarlo è lo stesso club francese, che specifica come sarà Didier Digard a guidare la squadra fino alla comunicazione ...