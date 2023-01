Calcio | Montella | “Napoli merita lo scudetto | ma non è finita”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Milan-Roma di ieri sera ha dimostrato che la partita non finisce mai e che ilè imprevedibile fino alla fine. Il Milan hato all’inizio, ma la forza mentale della Roma è stata premiata. Ilha un bel vantaggio, ma che credo che il campionato non sia finito. Sono contento per ile per Spalletti, che meriterebbe di vincere il campionato anche in Italia: per l’allenatore che è e per la sua carriera. Il campionato è ancora molto lungo e Spalletti questo lo sa”. Così Vincenzo, intervenuto a Radio Anch’io lo sport, in onda su RadioRai. “Nelsi ha la memoria corta, credo che Pioli abbia fatto e stia facendo un lavoro straordinario insieme alla società. Nella bilancia va messo quanto puoi spendere e sicuramente il Milan, al ...