Calcio | l’Atalanta torna alla vittoria | 1-2 in rimonta sul Bologna e riprese Roma e Lazio al quinto posto

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dopo quattro partite. La squadra di Gian Piero Gasperini strappa ini tre punti al Dall’Ara, superando ilper 1-2 nel posticipo della diciassettesima giornata di serie A; con questo successo i neroazzurri aggancianoalcon 31 punti, mentre i felsinei rimangono ancorati a 19 punti, al dodicesimo. I padroni di casa sono costretti a dover fare di necessità virtù in attacco. Con Arnautovic e il suo sostituto Zirkzee indisponibili, Thiago Motta si ‘inventa’ Sansone come falso nueve, con Orsolini, Ferguson e Soriano a supporto. Dall’altra parte invece Gasperini opta per due ‘veri nove’ in avanti, con Hojlund e Zapata in avanti con ...

A Bologna,ha sconfitto 2 - 1 i rossoblù nell'ultimo incontro della 17/a giornata di serie A. Un successo in rimonta per la squadra di Gasperini che dopo il primo tempo era in svantaggio per la rete ...BOLOGNA -batte in rimonta il Bologna al Dall'Ara e aggancia in classifica Lazio e Roma a 31 punti, sfruttando al massimo il doppio pareggio delle romane. La gara si sblocca al 6' con il gol di ...