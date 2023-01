Calcio | Francia | Lloris annuncia l' addio alla Nazionale

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Parigi, 9 gen. - (Adnkronos) - Hugo, portiere del Tottenham e capitano dellacampione del mondo nel 2018 e vice campione nel 2022, hato il suo: "Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano -spiega il 36enne transalpino all'Equipe-. Non voglio appropriarmi del ruolo, ho sempre detto e ripetuto che lanon è di nessuno, e tutti abbiamo modo di verificare che sia così. Io per primo penso che la squadra sia pronta per continuare, anche perché c'è un portiere pronto come Mike Maignan".

"Non voglio farla mia, ho sempre detto e ripetuto che lanon è di nessuno e dobbiamo assicurarci che sia così, io per primo. Penso che la squadra sia pronta a continuare, c'è anche un nuovo