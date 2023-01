Calcio femminile | il docu-film su Sara Gama in prima visione su Rai3

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Venerdì 13 gennaio andrà in onda sualle ore 16 “Numero 3,”,che racconta non solo la vita della capitana dell’Italiae della Juventus Women ma anche un po’ tutta la storia del movimento delin Italia. La stessa giocatrice è intervenuta durante al conferenza ufficiale di presentazione dell’evento: “Abbiamo messo insieme il mio percorso e quello delin generale, adesso abbiamo bisogno di una base importante oltre che degli investimenti a livello apicale. Le bambine devono diventare così tante da poter iniziare a giocare tra di loro e non più con i maschi fino a 10-11 anni.” Ilmentario, prodotto da Rai e che racconterà degli ...

EQUALS, un documentario in sei puntate già disponibile su UEFA.tv, racconta la rapida ascesa del calcio femminile sullo sfondo di un UEFA Women's EURO 2022 da record. La Fifa ha definito l'elenco dei giudici di gara che dirigeranno le partite della fase finale dei Mondiali femminili di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto sui campi di Australia e Nuova Zelanda. Fra le arbitre già presenti ai Mondiali maschili, al torneo ci saranno anche la ruandese Salima Mukansanga, la francese Stéphanie Frappart e la giapponese Yoshimi Yamashita.