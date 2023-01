Calabria | parole da capitano vero | “Non abbiamo paura delle grandi sfide”

Milan News

... per sgravare il più possibile la Sicilia e la'. Questesono la diretta risposta alle proteste del Pd che ha accusato il Viminale di mandare i migranti a bordo delle Ong solo nei ...E fanno riflettere ledel suo capitano, Davideche, per proteggerlo, ha però svelato una parte importante del problema : 'Charles deve solo stare tranquillo, isolarsi un po' di più e ... Calabria, parole da capitano: "Arrabbiati e delusi, ma non è tutto sprecato. Questa squadra non ha... Dopo l'amaro pareggio di ieri sera contro la Roma, con i giallorossi che hanno agguantato il 2-2 nel recupero per degli errori di posizionamento sui piazzati dei rossoneri, il capitano del ...Mentre Giorgia Meloni incontra Ursula von der Leyen a Roma per discutere di come far progredire a livello europeo un "Patto sui ...