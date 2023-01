Cagliari | nuovo profilo per la difesa

Virgilio

Proprio ieri vi raccontavamo degli incastri che avrebbero potuto sbloccare la situazione Sirigu , l'estremo difensore del Napoli seguito anche dalla Reggina , ma con la forte concorrenza del. Tra i nomi del possibile effetto domino, rientrava anche quello di Nikita Contini , il portiere oggi vice Audero alla Sampdoria . La novità del giorno la racconta il giornalista Alfredo ...Doppio impegno ravvicinato per il Genoa Primavera guidato daltecnico Alessandro Agostini. ... proprio al "Ricci" aveva guidato ilnella semifinale scudetto contro l'Inter di pochi mesi ... Cagliari, a San Benedetto un nuovo mercato con terrazza panoramica e una piazza per il quartiere L’edificio copriva la vista all’ingresso occidentale della città: nuovo piazzale per i semirimorchi dei tir, poi spazio al distretto della nautica ...La rivale del Cagliari nella corsa al portiere Salvatore Sirigu, la Reggina, molla il giocatore sardo Contatti con Nikita Contini ...