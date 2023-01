Caccia ai furbetti della benzina. Chi specula sui prezzi del carburante

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il governo intensifica i controlli anti-zioni suidei carburanti nei distributori dando mandato alla Guardia di finanza di monitorare, in tandem con Mister, in seguito ai rincari scattati dopo lo stop degli sconti sulle accise. «Sulle accise parleremo con il presidente del Consiglio. Sicuramente c'èzione in corso suied è bene che la Finanza faccia dei controlli - ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - Non ci possono essere distributori che vendono laa 1,70 euro e altri a 2,40 - ha aggiunto Evidentemente c'è qualcuno che fa il furbo. Porterò il ragionamento a livello di Governo». Fonti del Mef hanno fatto sapere che già a dicembre, in via ...