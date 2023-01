Buco dell' ozono si sta chiudendo | strato sarà normale nel 2040

ilmessaggero.it

Ilnello strato di ozono, un tempo il pericolo ambientale più temuto per l'umanità, dovrebbe essere completamente sparito nella maggior parte del mondo entro due decenni, grazie all'azione decisiva ...Massima attenzione sul caso'ex monopolista delle tlc Matteo Salvini entra a gamba tesa sul caso Tim. E dice no a ipotesi di ... e non vendere pezzetti per tappare il'. Il ministro delle ... Buco dell'ozono si restringe, l'Onu: «Grazie agli accordi internazionali potrà chiudersi in 40 anni». Perché è Buone notizie sul buco dell'ozono e, in generale, sullo spessore dello strato gassoso che ci protegge dai raggi ultravioletti del Sole: il varco, più evidente sui Poli, continua ...ROMA, 09 GEN - Il buco nello strato di ozono, un tempo il pericolo ambientale più temuto per l'umanità, dovrebbe essere completamente sparito nella maggior parte del mondo entro due decenni, grazie al ...