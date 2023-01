Brutta tegola per il governo | secondo l’Istat a novembre l’occupazione è tornata a diminuire

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A2022,i dati Istat, dopo due mesi di crescita,torna aper effetto del calo dei dipendenti permanenti. Rispetto al mese precedente, diminuiscono occupati e disoccupati mentre aumentano gli inattivi. Il totale dei dipendenti rimane tuttavia superiore a quello di2021, di 314mila unità (il numero degli indipendenti è invece inferiore di 36mila).cala (-0,1%, pari a -27mila) per donne, dipendenti permanenti e 35-49enni; è invece in aumento tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e i 15-24enni. Il tasso di occupazione scende al 60,3% (-0,1 punti). Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-0,8%, pari a -16mila unità rispetto a ottobre) per entrambi i generi e tra i minori di 35 ...

Footballnews24.it

per Simone Inzaghi! Dopo il match contro il Monza le condizioni di alcuni nerazzurri non sono ottimali. Le ultime... Che caos ha creato il match andato in scena ieri sera tra Monza e ...Unaper Carlo Ancelotti e il Real Madrid : il brasiliano Vinicius Junior , titolare della Selecao verdeoro agli ultimi Mondiali in Qatar finiti ai quarti, sarebbe intenzionato a lasciare la ... Spezia-Atalanta, brutta tegola per Gasperini: Zapata esce al 30' Brutta tegola per Simone Inzaghi! Dopo il match contro il Monza le condizioni di alcuni nerazzurri non sono ottimali. Le ...Brutta tegola per lo Spezia. Il portiere Jeroen Zoet che s'è infortunato durante la sfida contro l'Atalanta s'è sottoposto a esami strumentali che hanno ...