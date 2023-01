Brasilia | l' assalto dei sostenitori di Bolsonaro al Parlamento

Open

... Luiz Inacio Lula da Silva, non si trova in questo momento a, ma è nello stato di San ... Così come dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel: 'Condanna assoluta dell'alle ...Intanto su Twitter il governatore diIbaneis Rocha dice che gli arresti hanno superato quota 400 . E l'ex presidente Jair Bolsonaro in Florida si dissocia dall'. Intanto l'esercito e ... Brasile, Planalto come Capitol Hill: l'assalto dei bolsonaristi ai palazzi del potere. Sgomberati Corte suprema ... Migliaia di sostenitori di Bolsonaro, avvolti nei colori della bandiera hanno assediato ieri i tre principali palazzi della politica. Lula: "Vandali saranno puniti" ...Almeno 400 persone sono state arrestate in seguito all'assalto avvenuto ieri al Congresso brasiliano — Si contano i danni, mentre gli eventi sembrano ricalcare quanto avvenuto due anni fa negli Stati ...