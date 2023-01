Brasilia | la cronologia dell' assalto ai palazzi del potere da parte dei bolsonaristi

Avvenire

- Devastazioni, saccheggi, atti di vandalismo: ecco quanto è accaduto all'interno del Parlamento e della Corte Suprema del Brasile, presi di mira dai sostenitori dell'ex - presidente Jair Bolsonaro... con tematiche etuttavia distinte. Il primo è The Eclipse di Natasa Urban, che parte da ... quelli del giardino zoologico di. Un lavoro notturno, reso misterioso da un persistente ... Bolsonaro non leva l'assedio a Brasilia. Forti pressioni sui militari I manifestanti sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza e diverse decine di loro sono riuscite a salire su una rampa dell’edificio per occupare il tetto. Media locali: “Almeno 150 arresti” Vai ...Devastazioni, saccheggi, atti di vandalismo: ecco quanto è accaduto all'interno del Parlamento e della Corte Suprema del Brasile, presi di mira dai sostenitori dell'ex-presidente Jair Bolsonaro ...