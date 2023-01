Brasilia come Capitol Hill | i sostenitori di Bolsonaro assaltano i palazzi del potere  

Agenzia ANSA

Ma i ribelli falliranno ahanno fallito a Washington'. Bremmer ha detto al Corriere della Sera che 'l'attacco è stato più massiccio, ma è avvenuto di domenica, quando tutti quei palazzi ...... della Corte Suprema e della Presidenza della Repubblica e hanno arrestato i "golpisti",li ha definiti il presidente neo - eletto Luiz Lula Inacio da Silva. AINVIATA LA GUARDIA ... Brasilia come Capitol Hill, l'assalto dei sostenitori di Bolsonaro A due anni dall’assalto a Capitol Hill va in scena, in Brasile, la replica perfetta: migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro hanno occupato il Parlamento a Brasilia. Non hanno accettato la vittoria ...ROMA (ITALPRESS) – E’ una situazione di calma apparente quella che si respira a Brasilia, dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, ...