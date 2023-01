Brasile | sostenitori di Bolsonaro irrompono nel Palazzo del Congresso | Ordine ristabilito dopo l' intervento delle forze federali

Agenzia ANSA

... da parte sua, ha ordinato ai militari di smantellare tutti i campi deidell'ex capo ... 'Condanno l'assalto alla democrazia e al trasferimento pacifico del potere in. Le istituzioni ...L'ex presidente delJair Bolsonaro, che si trova negli Stati Uniti, domenica ha condannato in modo blando il tentativo di colpo di Stato promosso dai suoipiù radicali. "Le ... Brasilia come Capitol Hill, l'assalto dei sostenitori di Bolsonaro In Brasile centinaia di sostenitori di Jair Bolsonaro sono stati arrestati dopo gli assalti alle sedi delle istituzioni del Paese. Secondo il ministro della Giustizia, Flavio Dino, gli arresti sono st ...I sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo tanti giorni di tensione e proteste sono passati dalle minacce ai fatti. Hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso, oltre a prend ...