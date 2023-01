(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma, 9 gen – La parola “” accompagnata all’espressione “” ormai tiene banco da settimane. Su queste pagine, se ne era paventato ilgià da prima delle elezioni presidenziali avvenute il 30 ottobre. Elezioni che hanno visto confrontarsi Jaire Luiz Inacio Lula da Silva, portando alla presidenza il secondo. Qualsiasi esito, vista la spaccatura profondissima nel Paese sudamericano, avrebbe potuto provocare problemi enormi di pace. L’ultimo mese sembra, per ora, la concretizzazione di questo timore.Da oltre un mese gli episodi di rivolta vengono definiti alla stregua di “Capitol Hill” in salsa carioca, nel senso che i manifestanti prendono di ...

Il Primato Nazionale

E quando finisci per portarti la Roma nella tua trequarti, evidentemente, ildi prendere ... Il portoghese, su cui peraltro continuano le indiscrezioni che lo vorrebbero nuovo Ct del("...sotto attacco. Bolsonaro, lo status di 'rifugiato' è aIlè nel caos. Una crisi annunciata da due mesi ma che ieri è esplosa con migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro che hanno assaltato i palazzi del potere. Immagini, ... Brasile, rischio di guerra civile: arrestati altri 400 pro Bolsonaro (Video) Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...In Brasile migliaia di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato i palazzi del potere. Le immagini che arrivano dalla capitale Brasilia sono impressionanti e ricordano quelle dell’ ...