Brasile | Planalto come Capitol Hill | l’assalto dei bolsonaristi ai palazzi del potere La polizia sgombera Corte suprema e palazzo presidenziale – I video e le foto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A poche settimane dal voto che ha certificato la vittoria di Lulapresidente del, le proteste dei sostenitori dell’uscente Bolsonaro non si placano e anzi sono a una svolta. Al termine di una manifestazione a Brasilia in cui contestavano il risultato elettorale, centinaia di persone sono riuscite a sfondare il cordone di sicurezza ed entrare nel Palácio do, nel piazzale dove si trovano la sede della residenza, del Parlamento brasiliano e della. Le immagini ricordanodei sostenitori di Trump a, avvenuto esattamente due anni fa. Secondo quanto riportato dal canale Cnni sostenitori dell’ex presidente sono riusciti a entrare anche ...