Brasile | perché l’assalto al parlamento è un favore a Lula

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Con una clamorosa invasione a Brasilia di, palazzo presidenziale e Corte Suprema da parte di qualche centinaio di supporter dell’ex presidente Jair Bolsonario, ieri ilha vissuto uno dei capitoli più surreali della sua storia. Ad imitazione delal Campidoglio di Washington il 6 gennaio 2020 da parte degli estremisti pro Trump, i supporter più radicali dell’ex presidente hanno occupato i palazzi simbolo della democrazia verde-oro, saccheggiandoli, rompendo vetri, distruggendo computer per poi uscire, quasi senza opporre resistenza, non appena le forze dell’ordine sono intervenute, lanciando centinaia di bombe lacrimogene. Nessun morto, mentre al momento gli arrestati sono già 400, un numero destinato ad aumentare: tutti i protagonisti delrischiano di essere imputati per terrorismo e ...

