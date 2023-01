Brasile-Mourinho | lo Special One non andrà a fare il Ct

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilha bisogno di un nuovo Ct e avrebbe individuato inl’allenatore ideale ma il portoghese non ha intenzione di accettare Ilha bisogno di un nuovo Ct e avrebbe individuato inl’allenatore ideale ma il portoghese non ha intenzione di accettare. Lo stesso Carlos Alberto ha detto «Forsesarà il nuovo allenatore della Selecao, lo dico in prima persona. Sono informazioni e mi ha persino invitato al’assistente». Ma nonostante queste voci l’allenatore giallorosso dirà di no. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.