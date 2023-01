Brasile | ministro Giustizia | finora circa 1 500 arresti

Agenzia ANSA

Secondo il, ci sono 50 squadre al lavoro per raccogliere testimonianze e dare seguito agli arresti. Il ministero della Giustizia ha aperto un canale per l'invio di denunce via mail da parte ......23 Von der Leyen: "Ferma condanna contro l'assalto alla democrazia in" 08:46 Bloccate le ... Per ildella giustizia Bolsonaro è "politicamente responsabile" 01:41 Bolsonaro si difende: "... Brasile, ministro Giustizia: è stato un atto di golpismo - Ultima Ora E’ una situazione di calma apparente quella che si respira a Brasilia, dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, il Congresso, la Corte Suprema e il palazzo presidenziale di Planalto dopo l’assalt ...Terminato l'incontro al quale ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. L'Italia chiede una rimodulazione dei fondi ...