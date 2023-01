Agenzia ANSA

Ildella Giustizia brasiliano Flavio Dino ha affermato che l'assedio dei bolzonartisi a ... "Condanno l'assalto alla democrazia e al trasferimento pacifico del potere in. Le istituzioni ...Intanto, ilPaulo Pimenta denuncia il furto di armi da fuoco prelevate dall'armeria dell'Ufficio di sicurezza. Dopo 6 ore dalla diffusione delle prime immagini di Brasilia, dagli Stati Uniti ... Brasile, ministro Giustizia: è stato un atto di golpismo - Ultima Ora Un folto gruppo di sostenitori di destra dell'uscente Presidente del Brasile Jail Bolsonaro hanno tentato di compiere un colpo di stato occupando i palazzi del potere brasiliano. I golpisti, vestiti c ...L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha preso le distanze dall'insurrezione che hanno portato devastazioni nell'area governativa di Brasilia. Dal suo 'buen retiro' di Orlando, in Florida ...