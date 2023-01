Brasile | Meta rimuove contenuti che sostengono le proteste

(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA – La società madre di Facebook,, ha definito le rivolte inun “evento di violazione”, aggiungendo che avrebbe “rimosso il contenuto che sostiene o elogia” i manifestanti che hanno preso d’assalto gli edifici governativi. Lo riporta la Cnn in lingua spagnola. “Prima delle elezioni, abbiamo designato ilcome luogo temporaneo ad alto rischio e abbiamo rimosso iche invitano le persone a prendere le armi o a invadere con la forza il Congresso, il palazzo presidenziale e altri edifici federali”, ha detto il presidente Andy Stone. “Stiamo anche designando questo come un evento di violazione, il che significa cheremo icheo elogiano queste azioni. Stiamo monitorando attivamente la situazione e continueremo a ...

Agenzia ANSA

