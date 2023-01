Brasile | Lula promette “punizioni esemplari” | “Sono fanatici fascisti | nessuno osi mai più”

la Repubblica

Caos in, blitz della polizia contro l'assalto.: "Vandali"10.32,Giustizia:tutto sotto controllo Il segretario esecutivo del Ministero della Giustizia brasiliano,Ricardo Cappelli, appena nominato dal presidentea capo dell'intervento federale,ha ... La destra brasiliana assalta il Congresso. Lula: "Sono fascisti, colpa di Bolsonaro" Il bolsonarismo è vivo è vegeto e il paziente (la democrazia brasiliana) non è in stato di recupero ma ahimè ha le convulsioni - L'analisi di Diego Battistessa ...SAN PAOLO DEL BRASILE – Il governatore del Distretto federale di Brasilia, Ibaneis Rocha, è stato destituito con effetto immediato per 90 giorni: lo ha comunicato Alexandre de Moraes, giudice della Co ...