Brasile | Lula condanna l’attacco “vandalo e fascista” contro le istituzioni | “I terroristi saranno puniti”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un attacco “ledemocratiche. Così il presidenteha definito l’assalto dei sostenitori del suo predecessore, Jair Bolsonaro, ai palazzi del potere del, assicurando che i “in modo esemplare”. L’ex sindacalista, alla prima settimana del suo nuovo mandato alla guida del, si trovava in visita alle popolazioni alluvionate nello stato di San Paolo quando migliaia di manifestanti di destra hanno invaso le sedi del parlamento, della presidenza e della corte costituzionale a Brasilia. “Tutti i responsabiliindividuati e giudicati, e verrannoin maniera esemplare con tuta la forza della legge”, ...

Il Fatto Quotidiano

- - > Ansa . Ilnel caos. Ieri migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato i ... Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva ha convocato per oggi una ......negli Stati Uniti mentre suoi fan assediavano Brasilia - Mentre i sostenitori di Jair Bolsonaro prendevano d'assalto i palazzi del potere delper protestare contro la presidenza di, l'ex ... Caos in Brasile: migliaia di sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento ROMA (ITALPRESS) - E' una situazione di calma apparente quella che si respira a Brasilia, dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, il ...Centinaia di supporter dell'ex presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro hanno assaltato ieri sera l'area antistante al palazzo ...