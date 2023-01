(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sono sotto shock. Tutti sapevamo che erano in programma delle sommosse, ma mai avremmo pensato che potessero raggiungere tali livelli assoluti di barbarie”. Marcorisponde all’Adnkronos mentre è in auto. Negli occhi loitalo-brasiliano originario di Massarosa (provincia di Lucca), pochi giorni fa nominato dal presidente Lula alla guida della Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro, l’ottava più importante al mondo, ha ancora le immagini dell’assalto dei seguaci dell’ex presidente Jair, da lui definiti “”, ai palazzi del potere a Brasilia ed è in fiume in piena. Quello che ha portato a questa situazione, spiega loche da 30 anni insegna all’università e ha un recente trascorso a ‘L’Orientale’ di Napoli, ha radici “profonde”. Nasce “dal golpe ...

Adnkronos

MELONI CONDANNA LE VIOLENZE, SALVINI TACE L'Italia condanna il tentato colpo di Stato ine ... Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Romano Prodi, loPaolo Rumiz, il ...Professore,e traduttore, Lucchesi ha 59 anni ed è uno degli italo - brasiliani più ... è stato nominato dal nuovo premier delLula e dalla ministra Menezes come presidente della ... Brasile, lo scrittore Lucchesi: "Talebani di Bolsonaro hanno colpito al cuore il Paese" Il mondo che descrive Zagajewski nella sua poesia sembra un'utopia. Ma goccia dopo goccia, il cambiamento può avvenire. Non dovremmo almeno provare a lottare per rendere il luogo in cui abitiamo un po ...Lélia González è stata una donna con una spiccata personalità, militante del movimento nero e femminista in Brasile.