Brasile | le voci degli ultrà di Bolsonaro durante l' assalto al Parlamento

Corriere dello Sport

, assalto alla democrazia. Ledei manifestanti pro Bolsonaro che hanno assaltato le sedi istituzionali brasiliane nella capitale Brasilia . Rivoltosi con la maglia della Selecao, ...2 Mentre si moltiplicano lesu Mourinho lontano da Trigoria - l'ultima lo vorrebbe sulla panchina del( le novità ) - la Roma esce dal Meazza con un gran bel punticino . Anzi, bellissimo per come si erano messe le ... Juve, futuro Di Maria: arrivano voci dal Brasile Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Roma ha intenzione di trattenere Josè Mourinho anche oltre il termine del contratto I giallorossi sono convinti di voler proseguire il proprio cammino con il tecnico di Setubal, nonostante le conti ...