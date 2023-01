Brasile | l’assurda pretesa dell’Anpi | “Meloni doveva dire che erano fascisti” Ma ci fanno o ci sono?

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La sinistra italiana, nelle sue varie declinazioni, riesce a rendersi ridicola anche di fronte ai drammatici fatti che stanno investendo il. Nelle sue file, infatti, c’è chi cerca di far passare l’idea che nel governo italiano vi sia una connivenza nei confronti dei facinorosi o, per lo meno, una reticenza nel condannarli. Una teoria adombrata nei talk show e in dichiarazioni come quellachea cazzotti con i fatti, ovvero con le preoccupazioni e le condanne espresse con nettezza e tempestività dal presidente del Consiglio, Giorgia, in giù. Così, anche in questo frangente, ci si trova di fronte al solito dilemma: a sinistra cio cisul: il ...