Brasile | la polizia a cavallo arriva davanti al Congresso

RaiNews

I manifestanti avvolti in bandiere dele vestiti di magliette verdeoro hanno danneggiato le ... Il ministro della Giustizia Flavio Dino ha dichiarato intorno alle 21:00 che laaveva ...LAfederale ha scritto in un comunicato che ' tutti gli arrestati sono sospettati di aver partecipato ad atti criminosi compiuti contro la sede dei Poteri della ... Brasile, i sostenitori di Bolsonaro assaltano i palazzi delle istituzioni, scontri con la polizia A due anni dall’assalto a Capitol Hill va in scena, in Brasile, la replica perfetta: migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro hanno occupato il Parlamento a Brasilia. Non hanno accettato la vittoria ...ROMA (ITALPRESS) – E’ una situazione di calma apparente quella che si respira a Brasilia, dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, ...