Brasile | la devastazione negli uffici del palazzo presidenziale

Arredi distrutti, pc, stampanti e televisioni rotti e gettati per terra, quadri sfregiati: e' lalasciata dai sostenitori di Jair Bolsonaro dopo l'irruzione nei palazzi del potere della capitale Brasilia. Dal Pala'cio do Planalto al Congresso e alla Corte Suprema: nessun edificio e' ...... i manifestanti hanno quindi avuto via libera nel saccheggio e nelladelle sedi ... Non solo l'assedio ai palazzi del potere nella Capitale, ma i manifestanti golpisti innella ... Brasile, assalto al Parlamento: la devastazione nei palazzi ... "Ferma condanna per l'assalto e la devastazione del Parlamento del Brasile. Il rispetto della volontà popolare, che si esprime ...Arredi distrutti, pc, stampanti e televisioni rotti e gettati per terra, quadri sfregiati: e' la devastazione lasciata dai sostenitori di ...