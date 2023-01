Brasile | il silenzio degli indecenti | i nomi dei calciatori pro-Bolsonaro che adesso tacciono

Il Riformista

' Ferma condanna dei populisti eversivi che hanno assalito il Parlamento in #. Fa piacere la netta condanna della Presidente Meloni. Stupisce invece ildi un twittatore compulsivo come Salvin i'. Lo dichiara a 'Omnibus', su La7, la presidente del gruppo Italia ...' L'attacco alle Istituzioni da parte dei sostenitori di Bolsonaro è gravissimo: chi crede davvero nella democrazia non può restare in. Solidarietà e massima vicinanza al Presidente Lula, al popolo brasiliano '. Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte , presidente del M5s. Salvini in silenzio sull’assalto in Brasile dei supporter di Bolsonaro: e Meloni condanna le violenze... Le ispezioni dei membri della sicurezza del Palazzo presidenziale di Planalto negli uffici distrutti dai sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro dopo l'invasione a Brasilia. Le forze ...“Ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di governo. Così come ritengo Trump una salvezza per gli americani, così come ritengo un grande presidente brasiliano Jair Bolsonaro”. Così nel 2019 Ma ...