(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’invasione domenicale da parte di migliaia di fanatici bolsonaristi nella Praça dos Três Poderes, dove si ergono gli sfarzi architettonici dei tre poteri federali, quello legislativo rappresentato dal Congresso Nacional (Câmara e Senado), Executivo dal Palácio do Planalto, e il Supremo Tribunal Federal (STF) – gotha del potereo – ha colto di sorpresa le forze dell’ordine, che Lula Da Silva, rieletto presidente con stretto margine di scarto su Jair Bolsonaro, ha accusato apertamente di connivenza con gli assalitori. Pur se non ci sono state vittime, vandalismi e distruzione negli ambienti istituzionali sono ingenti, soprattutto nel Senato e negli uffici della Corte Suprema. Il governatore di Brasilia Ibaneis Rocha si è scusato con Lula scaricando il barile sul capo della polizia ma è stato ugualmente rimosso per tre mesi dal suo incarico per mano del giudice ...

Il Fatto Quotidiano

... che non hanno certo mitigato il. Inoltre i due sconfitti non hanno riconosciuto la vittoria dei loro avversari. Bolsonaro, il 30 dicembre, ha lasciato ilper non assistere all''...Certo la Presidenza di sinistra non parte in untranquillo, la situazione economica delè molto difficile, ma la Presidenza Biden assicurerà il sostegno degli Usa alle istituzioni ... Brasile, il clima avvelenato dietro all’assalto: denunce di brogli ma anche casi giudiziari "Se questo indegno evento chiude tristemente l'altrettanto indegna presidenza precedente, esistono dei risvolti inquietanti che la stampa estera ha trascurato" - di Flavio Bacchetta ...Gennaio 2021, Gennaio 2023. Passano due anni tra l’assedio di Capitol Hill, il congresso americano, da parte dei sostenitori di Donald Trump e l’assedio ai palazzi del potere di Brasilia da parte dei ...