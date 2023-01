Brasile | fra i manifestanti dell' assalto

RaiNews

, assalto alla democrazia. Le voci dei manifestanti pro Bolsonaro che hanno assaltato le sedi istituzionali brasiliane. 9 gennaio 2023i protagonisti di questo trend del mondo dei pagamenti troviamo indubbiamente la generazione Z ... Un perfetto esempio di questa evoluzione è dato dal, dove ormai l'adozione del metodo di ... L'attacco ai palazzi del potere: 1.200 fermati, sgomberato l'accampamento dei fan di Bolsonaro - Aggiornamento del 09 Gennaio delle ore 16:14 - Aggiornamento del 09 Gennaio delle ore 16:14 A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio e la presidente della Commissione europea per oltre un’ora hanno parlato pure di immigrazione, del conflitto in Ucraina, di energia e di economia in vista d ...Secondo gli esperti, il dollaro reagirà bruscamente, apprezzandosi nel breve periodo sul real. Gli investitori internazionali monitorano gli sviluppi della situazione. Fra le aziende italiane esposte ...