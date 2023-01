Brasile | federcalcio | basta usare maglia Selecao per vandalismi

la Repubblica

E' quanto chiede labrasiliana (Cbf) all'indomani dell'assalto ai palazzi del potere a ... sin dalla campagna elettorale a anche ora che nelle Capitale e in altre città delhanno ...'Zidane in', ha commentato il presidente dellafrancese a RMC Sport 'Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo ... Brasile, la Federcalcio: "La maglia della nazionale unisce, non va usata per atti vandalici e antidemocratici" Basta con l'uso da parte dei manifestanti e dei seguaci di Jair Bolsonaro della maglia della nazionale. E' quanto chiede la federcalcio brasiliana (Cbf) all'indomani dell'assalto ai palazzi del potere ...Giù le mani da Zinedine Zidane. La Francia si schiera dalla parte della leggenda del calcio francese e non solo, dopo le parole irrispettose indirizzategli da Noel Le Graet, ...