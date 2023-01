Brasile | domato l' assalto al Parlamento Sospetto-choc | Dov' era Bolsonaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il politologo americano Ian Bremmer ha definito Jair"un Trump dei tropici". E il parallelo, alla luce di quanto accaduto poche ore fa a Brasilia, è sempre più calzante. Centinaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano sono stati arrestati in seguito degli attacchi alle sedi delle istituzioni democratiche del Paese, una sfida frontale al presidente di sinistra Lula. Oltre 200, ha detto nella notte il ministro della Giustizia brasiliano Flavio Dino, mentre il governatore di Brasilia, Ibaneis Rocha, esautorato dalla Corte Suprema, ha parlato di 400 arresti. "Abbiamo già identificato tutti i 40 autobus che sono andati a Brasilia e tutti i finanziatori di questi autobus. Ci sono ancora persone, in questo momento, su internet, che parlano di proseguire gli atti terroristici. E non saranno in grado di distruggere la democrazia brasiliana", ha dichiarato il ...