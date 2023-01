Brasile | cronaca di una crisi annunciata E ora?

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È un déjà vu, triplicato e in un certo senso anche atteso, ladi queste ore in. Il governo di Luiz Inacio Lula da Silva ha decretato lo stato di emergenza, chiedendo l’intervento federale nella capitale di Brasilia, dopo che un gruppo violento di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro ha invaso i palazzi del Congresso Nazionale, la presidenza e il Tribunale Supremo Federale. Una giornata di caos totale, che ha ricordato gli eventi del 6 gennaio del 2021 al Capitol Hill degli Stati Uniti in mano ai simpatizzanti dell’ex presidente americano Donald Trump. L’ex presidente Bolsonaro, che si trova in Florida, Stati Uniti, ha twittato che condanna gli episodi di violenza e ha respinto le accuse di Lula di avere avuto un ruolo negli attacchi. “Le manifestazioni pacifiche fanno parte della democrazia – ha scritto Bolsonaro -. Tuttavia, le ...