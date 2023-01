Brasile | circa 1 500 arresti dopo l' assalto al Congresso | Ferite 46 persone durante le rivolte | 6 in gravi condizioni

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Caos in, sostenitori di Bolsonaro irrompono nel Palazzo delle foto Iran, da Berlino a Londra fino a Roma: manifestazioni in 80 città del mondo a sostegno delle protesteallerta ...

... bloccare propaganda golpista Lo stesso giudice de Moraes ha quindi ordinato alle piattaforme social media Facebook, Twitter e TikTok di bloccare la propaganda golpista in. Indagini su ...... vediamo i movimenti fascisti all'estero tentare di fare la stessa cosa in', ha osservato ... 2023 - 01 - 09 14:15:08 Media: polizia federale arresta 1.200 bolsonaristi1.200 persone sono ... Assalti in Brasile, circa 1.500 arresti. Nipote di Bolsonaro fra i manifestanti. DIRETTA Circa 70 persone si sono riunite lunedì davanti alla fontana Canaletas sulla Rambla di Barcellona per protestare contro l’assalto alle istituzioni brasiliane avvenuto domenica da parte di centinaia di ...La non reazione dell’ex presidente Jair Bolsonaro all’elezione del suo rivale Luiz Inácio Lula da Silva, aveva già fatto presagire qualcosa di simile a quello che è successo negli scorsi due giorni. B ...