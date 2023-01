Brasile | “cibo e bus gratis” | i messaggi social che anticipavano assalto

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Acqua, caffè, pranzo e cena: tutto”. Così come anche i mezzi di trasporto, ”autobus gratuiti”. Sono solo alcuni delle decine diche sono stati condivisi per tutta la scorsa settimana su Telegram dai sostenitori dell’ex presidente delJair Bolsonaro e che sembrano anticipare l’di ieri ai palazzi del governo brasiliano a Brasilia. Ma non solo: in altrii fedelissimi Bolsonaro hanno chiesto agli “hacker e agli esperti informatici” di “invadere tutti i sistemi governativi”, mentre agli uomini armati è stato chiesto di “proteggere i patrioti”. Su questa linea, hanno anche invitato i riservisti dei “militari e della polizia” a “condividere esperienze tattiche e a svolgere un ruolo di guida per il sequestro di Brasilia e del suo governo fasullo”. Alla ...