Brasile | Bolsonaro ricoverato a Orlando per dolori addominali

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente brasiliano, Jair, è statoin un ospedale di, in Florida, a causa di “forti”. Lo ha riferito il sito del quotidiano ‘O Globo’, all’indomani dell’assalto dei suoi sostenitori alle sedi dei poteri esecutivo, giudiziario e legislativo a Brasilia.è statopiù volte negli ultimi anni a causa di blocchi intestinali dopo essere stato accoltellato durante la campagna elettorale nel 2018. L’ex presidente si è recato negli Stati Uniti due giorni prima che Luiz Inacio Lula da Silva assumesse la carica di presidente. Intanto nel Congresso brasiliano si sta lavorando per formare una commissione di inchiesta sul ruolo di Jairnell’assalto condotto ieri da ...

Ed una delle prime azioni della commissione sarà la richiesta del ritorno in Brasile dell'ex presidente che ora si trova in Florida. 'Bolsonaro potrà essere convocato, deve venire a rispondere dei ...