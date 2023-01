Brasile | Bolsonaro dagli Usa | “Non c’entro con assalto”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Io non”. Si possono riassumere così i tweet che Jair, ex presidente del, ha pubblicatoStati Uniti mentre in patria i suoi sostenitori andavano all’del Congresso, della Corte Suprema e della sede della presidenza. “Le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia. Invece, i saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come avvenuti oggi, così come quelli praticati dalla sinistra nel 2013 e nel 2017, sono illegali”, ha scrittonegando la propria responsabilità per l’alle istituzioni. A più di sette ore dall’attacco agli edifici pubblici, andato in scena nella tarda serata italiana dell’8 gennaio, l’ex presidente brasiliano ha assicurato che durante il suo mandato ha ...

ilmessaggero.it

2023 - 01 - 09 14:51:14 Deputati dem chiedono estradizione diPrime richieste in Usa per estradare Jairin. Joaquin Castro, membro della commissione affari esteri della Camera, ha detto alla Cnn cheha usato 'il copione di Trump per ispirare i terroristi domestici per tentare ...non è in. Come scrive il New York Times si trova a Orlando, in Florida, in una casa che ha preso in affitto da un professionista delle arti marziali vicino al Walt Disney World ... Brasile, sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento: oltre 1200 arresti. L'ex presidente: «Non c'entro». Il figlio Flavio: «Non rinunceremo al nostro Brasile» È stato zitto per diverse ore. Poi, a tarda sera, ormai notte in Italia, Jair Bolsonaro ha lanciato tre tweet dal suo rifugio in Florida, poco ...L’8 gennaio 2023 in Brasile le istituzioni vengono messe sotto assedio da parte dei manifestanti sostenitori di Bolsonaro ...