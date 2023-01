Brasile | Bolsonaro | ' attacchi a istituzioni sono illegali'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Brasilia, 9 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - "Le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia. Invece, i saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come avvenuti oggi, così come quelli praticati dalla sinistra nel 2013 e nel 2017,". Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente brasiliano Jairnegando la propria responsabilità per l'assalto allea Brasilia da parte dei suoi sostenitori. A più di sette ore dall'attacco agli edifici pubblici, l'ex presidente brasiliano ha assicurato che durante il suo mandato ha "sempre" rispettato la Costituzione, "rispettando e difendendo le leggi, la democrazia, la trasparenza e la sacra libertà". "Inoltre - ha aggiunto - ripudio le accuse, senza prove, che l'attuale capo dell'Esecutivo delmi ha ...

Le forze di sicurezza brasiliane hanno ripreso il controllo dell'edificio del Congresso nazionale e hanno arrestato centinaia di sostenitori dell'ex presidente Jairche erano tra le migliaia di manifestanti che assaltato il palazzo e fatto irruzione all'interno e saccheggiato le camere legislative. LA polizia federale ha scritto in un comunicato che " ...Lula: "Fascisti saranno puniti" - Video, Meloni: "Solidarietà alle istituzioni, immagini inaccettabili" Dopo l'attacco al Congresso, i sostenitori disi sono spostati alla Corte ... Brasile, 400 arresti. Bolsonaro si difende: "Rispetto la democrazia". Meloni: "Immagini inaccettabili" "Le manifestazioni pacifiche fanno parte della democrazia. Tuttavia, i saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come avvenuti oggi, così come quelli ...In Brasile, dopo il tentato golpe, si avvertono attriti tra i massimi comandi militari, di fatto muti sodali di Bolsonaro.