Today.it

... né al suo amico Bolsonaro che viene additato come il responsabile del. Sulla stessa scia ... così come condanno quello che è accaduto ieri in", ha detto invece il ministro per gli Affari ...Ildelle forze dell'ordine è arrivato a devastazione ormai avvenuta, non solo a Planalto ma anche nelle altre sedi istituzionali presenti nella capitale Brasilia, dal Congresso alla Corte ... Brasile, blitz nel quartier generale dei fan di Bolsonaro: 1.200 arresti BRASILIA, 09 GEN - Circa 1.200 persone sono state arrestate oggi nell'accampamento montato da oltre due mesi di fronte al quartier generale dell'esercito a Brasilia: lo rende noto GloboNews, precisand ...Come a Capitol Hill i sostenitori di Donald Trump a Brasilia quelli di Bolsonaro hanno invaso gli edifici del potere. A Washington fu il Congresso a Brasilia il Congresso, il Tribunale federale e il P ...