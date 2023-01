Agenzia ANSA

Stiamo con ilmentre salvaguarda le sue istituzioni democratiche": lo affermano in una nota congiunta Joe, Justin Trudeau e Andres Manuel Lopez Obrador, a margine del loro vertice a ......Scopri di più "Bolsonaro è riuscito a mettere assieme la destra come mai era accaduto nel... il 6 gennaio del 2021, miravano a impedire il pieno passaggio di poteri a Joe, gli estremisti ... Brasile: Biden-Trudeau-Obrador condannano l'assalto - America Latina “Manifestazioni pacifiche nel rispetto della legge fanno parte della democrazia. Vandalismi e occupazioni di spazi pubblici come quelli di oggi, così come quelli fatti dalla sinistra nel 2013 e 2017, ...Migliaia di bolsonaristi hanno occupato e vandalizzato i palazzi del potere, poi sgomberati. Lula: “Terrorismo fascista” (la cronaca della notte). Il predecessore condanna i fatti: “Atti illegali”. Ri ...