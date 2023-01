Brasile | assalto al Parlamento La polizia arresta 1 200 persone tra i fan di Bolsonaro Dem Usa | “Estradare l’ex presidente”

AGI - Agenzia Italia

14.58,sgomberato campo "Bolsonaristi" Nelle operazioni di sgombero dell'accampamento allestito a ... Le autorità indagano per capire quanti di loro abbiano partecipato all'alle ...Leggi anche, Bolsonaro dagli Usa: "Non c'entro con, "cibo e bus gratis": i messaggi social che anticipavanoe caos nel palazzo del governo - Video ... Brasile nel caos, oltre 400 arresti e 50 feriti nell'assalto ai palazzi del potere Disordini gravissimi in Brasile a opera dei bolsonaristi: oltre 400 arresti. Leggi la notizia completa nell’articolo!I sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano e vandalizzano le sedi del potere in Brasile. Lula condanna l'attacco e annuncia provvedimenti.