Brasile | assalto al parlamento | esercito e polizia pronti allo sgombero Ma i bolsonaristi hanno rubato armi a Planalto – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Durante l’attacco alla Corte Suprema iuna copia della Costituzione del 1988. Isui social network mostrano il furto. La copia si trovava nell’edificio della sede del Tribunale. È stata rimossa e portata in Praca dos Tres Poderes. Secondo O Globo, l’edizione originale della Magna Carta, conservata nel museo della Corte Suprema, è invece intatta e non è stata vandalizzata. Il museo si trova nei sotterranei del Tribunale e i manifestanti non ci sono entrati. Imostrano il momento in cui un sostenitore di Bolsonaro si arrampica sulla scultura “A Justiça”, di Alberto Ceschiatti, e si impossessa del libro. Intanto su Twitter il governatore di Brasilia Ibaneis Rocha dice che gli arrestisuperato quota 400. E l’ex presidente Jair Bolsonaro in ...