Brasile | assalto al Parlamento dei sostenitori di Bolsonaro | 400 arresti

Sky Tg24

'Condanno l'alla democrazia e al trasferimento pacifico del potere in. Le istituzioni democratiche delhanno il nostro pieno sostegno e la volontà del popolo brasiliano non ...Memore di questo, la principale tv del, la Globo, non ha usato mezzi termini nel commentare in diretta l', parlando apertamente di "golpe", "complotto", "terrorismo" . Lo stesso Lula è ... Brasile, assalto al Congresso dei sostenitori di Bolsonaro: ripreso controllo istituzioni Roma 08 gennaio 2023 Le immagini dei sostenitori dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro che irrompono nel parlamento brasiliano, assaltata anche la Corte Suprema. Il presidente in carica, Luiz ...I sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo tanti giorni di tensione e proteste sono passati dalle minacce ai fatti. Hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso, oltre a prend ...