Brasile | assalto al Parlamento | almeno 400 arresti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) - Le forze di sicurezza hanno sgomberato il Congresso nazionale brasiliano e altri siti governativi di Brasília dopo che migliaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno preso d'l'area. I manifestanti sono riusciti a irrompere nelsfondando i cordoni di sicurezza. Hanno distrutto le finestre della facciata dell'edificio del Congresso e hanno preso d'l'ingresso. Dopo l'attacco al Congresso, i sostenitori di Bolsonaro si sono spostati alla Corte Suprema, dove hanno rotto le finestre e sono entrati nell'atrio. In seguito, sono entrati nel Palácio do Planalto, la sede ufficiale del presidente, dove sono stati visti in televisione mentre sventolavano bandiere brasiliane correndo per corridoi e uffici. Ci sono volute diverse ore prima che le forze di sicurezza riuscissero a ...