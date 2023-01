Brasile | assalto al Parlamento | almeno 400 arresti

Sky Tg24

Leggi anchee caos nel palazzo del governo - Videoe caos nel palazzo del governo - Videoal Congresso. Lula: "Fascisti saranno puniti" - Video ...Eventi "senza precedenti" nella storia delapprofondimentodei bolsonaristi alle istituzioni del Paese. VIDEO Le riprese di Tv Globo hanno quindi mostrato Lula intento a ... Brasile, assalto al Congresso dei sostenitori di Bolsonaro: ripreso controllo istituzioni "Le manifestazioni pacifiche fanno parte della democrazia. Tuttavia, i saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come avvenuti oggi, così come quelli ...Milano, 9 gen. (LaPresse) - "Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell’irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e ...