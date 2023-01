Brasile | assalto al Parlamento | 400 arresti e 46 feriti Corte suprema rimuove il governatore e ordina ai militari di sgomberare i fan di Bolsonaro

Sky Tg24

L'al Parlamento inNon etichettiamo immediatamente i simpatizzanti di Bolsonaro come 'fascisti' I b olsonaristi (simpatizzanti e sostenitori dell'ex Presidente brasiliano) hanno tentato ...HA fatto il giro del mondo questo video trasmesso da Rete Globo in cui si vede un gruppo di poliziotti che, invece di interventire mentre la massa di sotenitori sta invadendo il Parlamento, si fanno ... Brasile, assalto al Congresso dei sostenitori di Bolsonaro: ripreso controllo istituzioni Dal 2018 a oggi la maglia del Brasile è stata identificata con il nazionalismo conservatore espresso dal presidente Bolsonaro. I suoi sostenitori non perdono occasione per sfoggiarla in occasione di m ...Pochi giorni dopo l'insediamento del presidente Lula, centinaia di sostenitori dell'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro hanno preso d'assalto i tre principali palazzi del potere brasiliano: il… Leggi ...