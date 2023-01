Brasile | arrestati 1 500 manifestanti Bolsonaro in Florida | dem Usa chiedono estradizione

la Repubblica

Gli Usa non hanno ricevuto alcuna richiesta ufficiale dalsu una possibile estradizione di Bolsonaro dopo l'assalto dei suoi sostenitori al parlamento. Lo ha riferito il consigliere per la ..., sostenitori di Bolsonaro assaltano sedi istituzionali. Lula accusa anche polizia Video :, bolsonaristi circondati dalle forze di sicurezza nel palazzo presidenziale Video : Assalto bolsonaristi, devastato palazzo presidenziale: vetri e seggi distrutti Video : La devastazione negli ... Brasile, assalto al Parlamento: 1200 arrestati. Nyt: "Bolsonaro è a Orlando" - la Repubblica La non reazione dell’ex presidente Jair Bolsonaro all’elezione del suo rivale Luiz Inácio Lula da Silva, aveva già fatto presagire qualcosa di simile a quello che è successo negli scorsi due giorni. B ...Migliaia di bolsonaristi hanno occupato e vandalizzato i palazzi del potere, poi sgomberati. Lula: “Terrorismo fascista” (la cronaca della notte). Il predecessore condanna i fatti: “Atti illegali”. Ri ...